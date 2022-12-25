Осинькин рассказал, когда состоится трансфер Пиняева: «Подождем информации на сайте «Крыльев» и «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ» об уходе полузащитника Сергея Пиняева.

— Вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход Сергея Пиняева. У вас был какой-то разговор с игроком?

— Давайте подождем несколько дней. На официальном сайте будет информация. Не только на сайте нашего клуба, но и «Локомотива». Тогда уже можно будет обсуждать все на 100 процентов. Пока это частные вещи.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.