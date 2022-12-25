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Сегодня, 13:26

Булыкин: «Если у Пиняева получится заиграть в «Локомотиве», то клуб выйдет из опасной зоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Сергея Пиняева в московскую команду.

«Если у него все срастется, он сможет играть и забивать — и «Локомотиву» удастся выйти из опасной зоны. Если все это совпадет, то Пиняев сможет стать одним из лидеров команды и осуществить свою мечту — поехать куда-нибудь в топ-чемпионат Европы. Я верю, что он станет лидером в команде. Надеемся, что у него все получится. Иногда что-то не получается у игроков или нужно время на адаптацию, но состав у «Локомотива» точно не для этого места, все вопросы не в спортивный области, а в области психологии, везения и удачи. Поэтому если приложат все усилия после зимней паузы, то легко выйдут из опасной зоны. В принципе я доволен тем, что руководство сейчас делает ставку на российскую молодежь. Но не хочу сравнивать их с немцами — они пришли заработать денег, и такая система в России не работает», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

18-летний Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за самарцев.

В воскресенье игрок попрощался с болельщиками «Крыльев».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-esli-pinyaev-smozhet-igrat-i-zabivat-loko-udastsya-vyyti-iz-opasnoy-zony-1449787/
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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