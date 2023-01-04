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Сегодня, 17:56

«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Вальядолида» Фреснеду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Реал Вальядолида» Иван Фреснеда может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает инсайдер Гильермо Рай в своих соцсетях.

По информации источника, руководство испанского клуба ожидает предложения от «Вальядолида» в ближайшие несколько дней в размере от 10 до 15 миллионов евро. Отмечается, что отступные игрока составляют 30 миллионов евро.

18-летний испанец выступает за «Вальядолид» с июля 2022 года и провел за клуб десять матчей.

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