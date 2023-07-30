«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по Осимхену в размере 130 миллионов евро

«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по форварду клуба Виктору Осимхену, сообщает Il Mattino.

По информации источника, саудовский клуб предложил за 24-летнего нигерийца 130 миллионов евро, но неаполитанцы отклонили оффер, поскольку хотят получить за игрока не менее 200 миллионов.

В прошедшем сезоне Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

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