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Сегодня, 14:20

Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» за 127 миллионов евро, чтобы стать игроком «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мойсес Кайседо.
Фото Reuters

«Ливерпуль» не подпишет полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний эквадорец проинформировал руководство «Ливерпуля», что собирается перейти в «Челси», поскольку согласовал с лондонцами условия трансфера еще в мае.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Кайседо 127 миллионов евро. Если сделка состоялась бы, это бы сделало трансфер рекордным в истории английского футбола.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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