«Реалу» предложили приобрести Льориса

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может перейти в «Реал», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Представители 36-летнего француза предложили мадридцам услуги голкипера в связи с травмой Тибо Куртуа. 10 августа стало известно, что бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По информации источника, Льорис пока уступает другим кандидатам в шорт-листе «Реала». Кроме того, вратарь ведет переговоры о переходе в «Лацио».

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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