«Рома» может приобрести Паредеса в случае ухода Матича

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве возможной замены Неманьи Матича. Паредес уже выступал за «Рому» с 2014 по 2017 год, после чего перешел в «Зенит».

В прошлом сезоне Паредес на правах аренды выступал за «Ювентус». Он сыграл 35 матчей за туринцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.