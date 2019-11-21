«Милан» предлагает Ибрагимовичу контракт на 1,5 года с зарплатой в 6 миллионов евро

La Gazzetta dello Sport опубликовала детали переговоров о возможном переходе шведского форварда Златана Ибрагимовича в «Милан».

По данным источника, «Милан» готов предложить игроку контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. За 1,5 года швед сможет заработать шесть миллионов евро, если согласится на предложение. Ранее клуб предлагал ему контракт на полгода.

38-летний Златан Ибрагимович ранее уже выступал за «Милан». В прошедшем сезоне он играл в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31-м матче он забил 31 мяч и отдал шесть результативных передач.

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