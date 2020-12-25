«Милан» может расстаться с двумя защитниками
Защитники «Милана» Леу Дуарте и Матео Музаккьо могут покинуть клуб, сообщает MilanNews.
По сведениям источника, 24-летнего защитника отдадут в аренду, в то время как 30-летнего аргентинца намерены продать, так как он не входит в планы главного тренера Стефано Пиоли. Музаккьо может быть продан в январе, либо его контракт может быть расторгнут досрочно, поскольку он истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне Дуарте провел три матча во всех турнирах, Музаккьо не провел ни одного матча.
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