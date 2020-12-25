«Милан» может расстаться с двумя защитниками

Защитники «Милана» Леу Дуарте и Матео Музаккьо могут покинуть клуб, сообщает MilanNews.

По сведениям источника, 24-летнего защитника отдадут в аренду, в то время как 30-летнего аргентинца намерены продать, так как он не входит в планы главного тренера Стефано Пиоли. Музаккьо может быть продан в январе, либо его контракт может быть расторгнут досрочно, поскольку он истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Дуарте провел три матча во всех турнирах, Музаккьо не провел ни одного матча.