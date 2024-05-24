Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:36

Информация об интересе «Байера» к Криштиану Роналду оказалась фейком

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Информация об интересе «Байера» к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказалась фейком.

Ранее журналист из Саудовской Аравии Альхаза Мутаб сообщал, что главный тренер клуба из Леверкузена Хаби Алонсо рассчитывает подписать 39-летнего португальца этим летом.

Инсайдер не привел источников полученной информации, однако в апреле уже появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Байер». Тогда об этом сообщал в соцсетях аккаунт LLF со ссылкой на Bild. Немецкие журналисты заявили, что публикации об этом в их издании не существовало. Также название аккаунта LLF расшифровывается как La Liga Frauds (англ. «мошенники из ла лиги»).

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, в сезоне-2023/24 форвард забил 42 гола и сделал 13 результативных передач в 43 матчах. Контракт футболиста с клубом из Саудовской Аравии действует до конца июня 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Байер
1
Читайте также
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» может подписать защитника «Вулверхэмптона» Килмана

«Тоттенхэм» интересуется Хадсоном-Одои

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости