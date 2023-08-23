«Милан» хочет арендовать Экитике у «ПСЖ»

«Милан» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Уго Экитике, утверждает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Миланский клуб рассчитывает на аренду с правом выкупа вместо обязательного выкупа. Также «россонери» хотят, чтобы часть зарплаты покрывала парижская сторона, так как 21-летний француз имеет слишком высокий оклад.

Экитике перебрался в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года. С тех пор он сыграл в 32 матчах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.