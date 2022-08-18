«Брюгге» может подписать защитника «Бенфики» Вертонгена

«Брюгге» интересуется защитником «Бенфики» Яном Вертонгеном, сообщает в Twitter журналист Саша Тавольери.

По словам источника, 17 августа представители клуба присутствовали на матче «орлов» против киевского «Динамо» (2:0). «Брюгге» готов предложить 35-летнему бельгийцу контракт по схеме «2+1».

Также Вертонгеном интересовался «Копенгаген». «Бенфика» готова к продаже защитника. Действующий контракт игрока заканчивается в следующем году.

В прошедшем сезоне Вертонген провел за «орлов» 46 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи, также на его счету 8 желтых карточек. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.