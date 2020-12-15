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Маркиньюс высказался о возможном трансфере Месси в «ПСЖ»

20:56
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс высказался о возможном переходе в клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам клубных магазинов «ПСЖ» сообщили о скором переходе аргентинца и попросили к нему подготовиться.

— Посмотрим, что произойдет, — цитирует Goal Маркиньюса. — Иногда мы выходим друг против друга в матчах сборных и на клубном уровне. Месси — великий игрок. Мы знаем, на что он способен и посмотрим, что случится.

Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В прошлом сезоне он не выиграл с «Барсой» ни одного трофея. В нынешнем на его счету 15 матчей и 8 мячей во всех турнирах.

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