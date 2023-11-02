Marca: в «Реале» уверены, что Мбаппе перейдет в команду следующим летом

В «Реале» уверены, что Мбаппе перейдет в команду следующим летом

В раздевалке «Реала» уверены в переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в конце сезона, сообщает Marca.

По информации источника, «ПСЖ» рассчитывает изменить ситуацию, но сохранение 24-летнего француза считается очень сложной задачей.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу.