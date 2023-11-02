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Сегодня, 10:16

«Барселона» заинтересована в форварде «Фейеноорда» Хименесе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес попал в сферу интересов «Барселоны», утверждает ESPN.

По информации источника, в «Барселоне» впечатлились быстрой адаптацией 22-летнего мексиканца к европейскому футболу. Ожидается, что «Фейеноорд» запросит большую сумму за трансфер нападающего.

Хименес перешел в нидерландский клуб из мексиканского «Крус Асуль» летом прошлого года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Фейеноорд
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