«Барселона» заинтересована в форварде «Фейеноорда» Хименесе

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес попал в сферу интересов «Барселоны», утверждает ESPN.

По информации источника, в «Барселоне» впечатлились быстрой адаптацией 22-летнего мексиканца к европейскому футболу. Ожидается, что «Фейеноорд» запросит большую сумму за трансфер нападающего.

Хименес перешел в нидерландский клуб из мексиканского «Крус Асуль» летом прошлого года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.