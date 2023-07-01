Махачкалинское «Динамо» подписал контракт с Храмцовым из «Балтики»

Защитник «Балтики» Максим Храмцов подписал контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на три года. В соглашение было включено условие о приоритетном праве «Балтики» на обратный переход игрока.

В минувшем сезоне Храмцов провел за «Балтику-БФУ» 26 матчей во второй лиге, в которых забил гол и сделал результативную передачу.