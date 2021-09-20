«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус» поборются за Комана
Форвард «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 25-летнего француза претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус». За последний игрок уже выступал в сезоне-2014/15. Сам футболист заявлял о желании перейти в клуб АПЛ.
В сезоне-2021/22 25-летний Коман принял участие в 4 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.
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