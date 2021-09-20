Полузащитник «Ромы» Нзонзи может вернуться в чемпионат Франции
Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи может вернуться в чемпионат Франции, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 32-летним французом интересуется «Марсель». Сообщается, что клуб попытается подписать футболиста, который не входит в планы нового главного тренера римлян Жозе Моуринью.
Нзонзи перешел в «Рому» летом 2018 года, в сезоне-2020/21 футболист выступал за «Ренн» на правах аренды. В сезоне-2021/22 игрок ни разу не появлялся на поле, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/roma-una-squadra-pensa-a-nzonzi-68420
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