Одноклубник Головина может перейти в «Челси»
«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени, сообщает Daily Express.
По информации источника, лондонский клуб готовит предложение по 21-летнему французу. Сообщается, что на футболиста также претендует «Ювентус».
В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 10 матчей за «Монако», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1493299/Chelsea-transfer-target-Paul-Pogba-verdict-update-latest-SNT
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