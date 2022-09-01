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Сегодня, 18:25

«Лилль» может подписать полузащитника «Эвертона» Гомеша

Мария Гусева
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«Лилль» ведет переговоры с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Андре Гомеша, сообщает Sky Sports.

В это трансферное окно 29-летним португальцем интересовались нескольких европейских клубов, одним из которых является «Бенфика».

Полузащитник перешел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2019 году. Срок его действующего соглашения истекает в 2024 году.

В прошедшем сезоне Гомеш сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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ФК Эвертон
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