Агент Гиговича объяснил переход полузащитника в «Оденсе»

Агент полузащитника Армина Гиговича Харис Скендерович объяснил переход игрока в «Оденсе».

«Рассматривая различные варианты, мы в первую очередь искали возможность для развития. Важно было найти клуб, который дал бы Армину игровое время. Конечно, были контакты и с более серьезными клубами, они хотели прописать в соглашении опцию выкупа, но мы с ними не сошлись по некоторым вопросам. Что касается возвращения в Россию в январе, это зависит от того, как будут развиваться события в стране и от того, что Армин покажет в «Оденсе», — цитирует «РБ Спорт» Скендеровича.

20-летний швед приостанавливал контракт с «Ростовом» до 31 августа, но по истечении этого срока не вернулся в Россию, а перешел в датский «Оденсе» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Гигович сыграл в 13 матчах «Ростова» в РПЛ и сделал 1 результативную передачу. Во второй половине сезона полузащитник играл за «Хельсингборг», в составе которого забил 1 гол в 11 играх.