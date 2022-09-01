«Фулхэм» объявил о переходе защитника «ПСЖ» Кюрзавы

«Фулхэм» в официальном Twitter объявил о переходе защитника «ПСЖ» Левена Кюрзавы.

«Наше первое подписание в последний день — Левен Кюрзава», — написала пресс-служба клуба.

29-летний француз перешел в английский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В составе «ПСЖ» Кюрзава неоднократно становился чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.