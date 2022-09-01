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Сегодня, 18:45

«Фулхэм» объявил о переходе защитника «ПСЖ» Кюрзавы

Мария Гусева
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«Фулхэм» в официальном Twitter объявил о переходе защитника «ПСЖ» Левена Кюрзавы.

«Наше первое подписание в последний день — Левен Кюрзава», — написала пресс-служба клуба.

29-летний француз перешел в английский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В составе «ПСЖ» Кюрзава неоднократно становился чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фулхэм
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