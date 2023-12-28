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Сегодня, 17:45

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании форварда «ПСЖ» Экитике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонский клуб может арендовать 21-летнего француза в зимнее трансферное окно. Клуб сосредоточен на вариантах с арендами из-за ограниченного трансферного бюджета.

Экитике выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года. В текущем сезоне нападающий один раз вышел на поле, отыграв 8 минут в лиге 1. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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