«Рейнджерс» арендует форварда «Вулверхэмптона» Силву

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва на правах аренды перейдет в шотландский «Рейнджерс», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клубы уже договорились о переходе. 21-летний португалец в ближайшее время должен подписать соглашение, которое будет рассчитано до лета следующего года.

Силва выступает за английский клуб с 2020 года. В текущем сезоне он провел за «волков» 10 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым голом.