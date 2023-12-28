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Сегодня, 18:22

«Рейнджерс» арендует форварда «Вулверхэмптона» Силву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва на правах аренды перейдет в шотландский «Рейнджерс», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клубы уже договорились о переходе. 21-летний португалец в ближайшее время должен подписать соглашение, которое будет рассчитано до лета следующего года.

Силва выступает за английский клуб с 2020 года. В текущем сезоне он провел за «волков» 10 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым голом.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Рейнджерс
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