Миранчук может вернуться в «Торино» в январе

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может снова перейти в «Торино» в зимнее трансферное окно, утверждает Tutto Atalanta.

По информации источника, в возвращении 28-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер туринцев Иван Юрич, который считает, что созидательные навыки Миранчука помогут команде увеличить количество моментов у ворот соперников.

Миранчук на правах аренды играл за «Торино» в сезоне-2022/23. Он провел за клуб 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне в активе россиянина 1 гол и 2 ассиста в 12 матчах за «Аталанту».

Контракт Миранчука с бергамасками истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.