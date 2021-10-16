Калверт-Льюин — приоритетная цель «Арсенала» в летнее трансферное окно
Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football.london.
По сведениям источника, «Арсенал» сделал 24-летнего англичанина приоритетной целью на летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне у Калверт-Льюина 3 забитых мяча в 3 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.
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