Левандовски может продолжить карьеру в «Реале»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, 33-летний поляк ищет варианты для смены обстановки. Сообщается, что форвард может продолжить карьеру в «Реале».
Ранее агент Левандовски заявил, что не исключает возможного перехода игрока в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Левандовски провел 10 матчей за «Баварию», в которых забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.
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