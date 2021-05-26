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Итальянский журналист опроверг новость об интересе «Шахтера» к Балотелли

26 мая 2021, 23:54
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Форвард «Монцы» Марио Балотелли не перейдет в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Ранее об интересе со стороны украинского клуба к игроку сообщило издание TuttoMonza. Также источник указывал, что кандидатуру игрока рассматривает «Комо».

По информации Скиры, итальянец не входит в планы главного тренера Роберто Де Дзерби и директора по футболу Дарио Срны.

30-летний нападающий в завершившемся сезоне провел 14 матчей за «Монцу» и забил шесть мячей при одной голевой передаче. Его команда заняла третье место в серии В и не сумела пробиться в серию А через плей-офф, проиграв в полуфинале «Читтаделле» (0:3, 2:0).

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