Итальянский журналист опроверг новость об интересе «Шахтера» к Балотелли

Форвард «Монцы» Марио Балотелли не перейдет в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Ранее об интересе со стороны украинского клуба к игроку сообщило издание TuttoMonza. Также источник указывал, что кандидатуру игрока рассматривает «Комо».

Despite the rumors: #Shakhtar are not interested in Mario #Balotelli. The italian striker is not in the plans of Coach #DeZerbi and sports director #Srna. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 26, 2021

По информации Скиры, итальянец не входит в планы главного тренера Роберто Де Дзерби и директора по футболу Дарио Срны.

30-летний нападающий в завершившемся сезоне провел 14 матчей за «Монцу» и забил шесть мячей при одной голевой передаче. Его команда заняла третье место в серии В и не сумела пробиться в серию А через плей-офф, проиграв в полуфинале «Читтаделле» (0:3, 2:0).