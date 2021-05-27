«Милан» объявит о переходе Жиру после финала Лиги чемпионов

Форвард «Челси» Оливье Жиру подписал контракт с «Миланом», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 34-летний француз перейдет в миланский клуб в качестве свободного агента, а его контракт будет рассчитан на два года с зарплатой в 4 миллиона евро в год. «Милан» объявит о трансфере игрока после финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Жиру провел 31 матч за «Челси», в которых забил 11 голов.