Источник: Роналду покинет «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет команду по окончании сезона, сообщает 26 мая Sport Mediaset.

По данным источника, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду Массимилиано Аллегри. Указано, что специалист сменит Андреа Пирло на посту главного тренера, и в его стратегию развития команды португалец не вписывается. Сегодня также стало известно об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора.

36-летний нападающий в завершившемся сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.