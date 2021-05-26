Источник: Роналду покинет «Ювентус»
18:26
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет команду по окончании сезона, сообщает 26 мая Sport Mediaset.
По данным источника, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду Массимилиано Аллегри. Указано, что специалист сменит Андреа Пирло на посту главного тренера, и в его стратегию развития команды португалец не вписывается. Сегодня также стало известно об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора.
36-летний нападающий в завершившемся сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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