Источник: «Реал» может арендовать Ренана у «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в «Реале», сообщает As.

По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает возможность арендовать 20-летнего бразильца с последующим правом выкупа.

Ранее «Сан-Паулу» отказался от Ренана из-за требований «Зенита».

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.