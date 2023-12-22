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«Сан-Паулу» отказался от Ренана из-за требований «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Сан-Паулу» отказался от варианта трансфера полузащитника «Зенита» Роберта Ренана из-за требования петербургского клуба о сроках аренды игрока, сообщает журналист Габриэл Са в своих социальных сетях.

По информации источника, «Зенит» был готов отдать Ренана, но всего на полгода. «Сан-Паулу» настаивал на годичной аренде. Бразильский клуб продолжает поиски нового защитника.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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