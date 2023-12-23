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Сегодня, 10:54

Источник: «Краснодар» заплатит за Кастаньо 6,8 миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Крус Асуль» Кевин Кастаньо близок к переходу в «Краснодар», сообщает Vamos Azul со ссылкой на журналиста Адриан Эспарса Отео.

По сведениям источника, российский клуб подпишет 23-летнего колумбийца за 6,8 миллиона евро. Также «Крус Асуль» получит 30 процентов от следующей перепродажи игрока.

В сезоне-2023/24 Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей. В составе сборной Колумбии полузащитник дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду 7 матчей.

Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

ФК Краснодар
ФК Крус Асуль
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