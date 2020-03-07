Источник: «ПСЖ» готов приобрести Милинковича-Савича за 100 миллионов евро

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижане готовы выплатить за 25-летнего серба 100 млн евро, которые требует президент «Лацио» Клаудио Лотито. Известно, что спортивный директор «ПСЖ» Леонардо является поклонником хавбека.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.