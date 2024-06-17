«Бенфика» интересуется Гозенсом из «Униона»

Полузащитник «Униона» Робин Гозенс может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего немца претендует «Бенфика». Ранее берлинцы отклонили предложение «Болоньи» об аренде с правом выкупа.

В минувшем сезоне Гозенс провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.