«Ювентус» заинтересован в переходе Санчо

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо, сообщает Corriere Torino.

По информации источника, туринцы переключились на 24-летнего англичанина после неудачи в переговорах с другим игроком «МЮ» Мейсоном Гринвудом, который склоняется к переходу в «Валенсию».

Санчо провел вторую половину сезона-2023/24 на правах аренды в дортмундской «Боруссии». Полузащитник провел за команду 21 матч, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 миллионов евро.