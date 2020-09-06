Источник: «Наполи» требует от «Манчестер Сити» 90 миллионов евро за Кулибали

В СМИ поступает противоречивая информация о будущем защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Ранее сообщалось, что его хочет подписать «Манчестер Сити».

По данным Sportitalia, игрок уже согласовал контракт с «Сити», по которому его зарплата будет составлять 12 миллионов евро в год. Также указывалось, что «Наполи» готов продать его за 70 миллионов евро.

При этом Il Mattino утверждает, что неаполитанский клуб требует за него 90 миллионов евро, а сам футболист был бы счастлив остаться в команде. Ранее он попросил увеличить ему зарплату с шести миллионов евро в год до семи.

29-летний сенегалец в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Наполи» во всех турнирах.