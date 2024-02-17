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Сегодня, 10:04

«ПСЖ» заинтересован в трансфере Френки де Йонга

Руслан Минаев
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг является трансферной целью «ПСЖ», сообщает Diario Sport.

По данным источника, парижане рассматривают нидерландца в качестве одного из вариантов перестроения команды в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее Jijantes утверждал, что «Тоттенхэм» предложил за 26-летнего де Йонга 60 миллионов евро. Mundo Deportivo сообщал, что «Барса» планирует выручить за полузащитника 100 миллионов евро.

Хавбек играет за «блаугранас» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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