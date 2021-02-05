«Интер» заинтересовался полузащитником «Лиона»

«Интер» летом может приобрести хавбека «Лиона» Бруну Гимарайнса, сообщает Mundo Deportivo.

23-летний бразилец пришел в «Лион» год назад за 20 миллионов евро. В ноябре полузащитник дебютировал в сборной Бразилии, выйдя на замену в выездной игре отбора на чемпионат мира-2022 с Уругваем (0:2).

В нынешнем сезоне Бруну отыграл в 20 матчах за «Лион» и забил один мяч. По версии Transfermarkt, стоимость бразильца — 28 миллионов евро.