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«Интер» заинтересовался полузащитником «Лиона»

23:29
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«Интер» летом может приобрести хавбека «Лиона» Бруну Гимарайнса, сообщает Mundo Deportivo.

23-летний бразилец пришел в «Лион» год назад за 20 миллионов евро. В ноябре полузащитник дебютировал в сборной Бразилии, выйдя на замену в выездной игре отбора на чемпионат мира-2022 с Уругваем (0:2).

В нынешнем сезоне Бруну отыграл в 20 матчах за «Лион» и забил один мяч. По версии Transfermarkt, стоимость бразильца — 28 миллионов евро.

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