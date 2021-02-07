Эмиль Бохинен согласился перейти в ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен дал согласие на переход в ЦСКА, сообщает TV 2.

По данным источника, норвежец улетел в Мюнхен на медобследование.

Ранее, 4 февраля, спортивный директор «Стабека» Торгир Бьярманн подтвердил, что у игрока есть предложение о переходе в другой клуб. Но название клубов не уточнил.

21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.