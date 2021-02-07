Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Эмиль Бохинен согласился перейти в ЦСКА

15:28
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
Эмиль Бохинен. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен дал согласие на переход в ЦСКА, сообщает TV 2.

По данным источника, норвежец улетел в Мюнхен на медобследование.

Ранее, 4 февраля, спортивный директор «Стабека» Торгир Бьярманн подтвердил, что у игрока есть предложение о переходе в другой клуб. Но название клубов не уточнил.

21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир