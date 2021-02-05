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Глушаков — о возвращении Промеса в «Спартак»: «Место для встречи мы точно найдем»

21:17
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении в «Спартак» хавбека Квинси Промеса.

«Мы переписывались с Промесом. Сказал, что помнит те счастливые моменты, когда мы были вместе в команде, когда он проставлялся или я проставлялся на каких-то мероприятиях. Место для встречи мы найдем точно, не переживайте за это», — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» ведет переговоры с «Аяксом» о переходе голландца. В составе московского клуба Промес выступал с 2014 по 2018 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://matchpremier.ru/

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