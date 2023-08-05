Источник: Мбаппе в ближайшие часы перейдет в «Реал»

«ПСЖ» договорился с «Реалом» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Goal.com со ссылкой на журналиста Родриго Фаеса. 24-летний француз в ближайшие часы подпишет долгосрочный контракт.

Отмечается, что парижане согласились пойти на уступки, чтобы заработать на переходе игрока, а не потерять его следующим летом бесплатно. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, форвард больше не сможет активировать опцию продления договора с клубом до 2026 года, так как крайний срок истек 31 июля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.