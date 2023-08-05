«Барселона» не рассчитывает на Деста и готова рассмотреть продажу или аренду защитника

«Барселона» больше не рассчитывает на защитника Серджиньо Деста, сообщает The Athletic.

По информации источника, каталонцы хотят продать 22-летнего игрока сборной США за 10 миллионов евро или отдать его в аренду.

Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды за «Милан». Он провел 14 матчей за итальянский клуб, не отметившись результативными действиями.

Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.