«Интер» отправит в аренду французского полузащитника Агума

Полузащитник «Интера» Люсьен Агум проведет следующий сезон в аренде, сообщает Footmercato.

Сам игрок хотел бы отправиться на родину. Им интересуются «Бордо», «Реймс», «Брест» и «Труа». В Италии к нему проявляют интерес «Сассуоло», «Удинезе», «Болонья» и «Кальяри».

19-летний футболист в прошлом сезоне играл в аренде за «Специю». Он провел 13 матчей во всех турнирах.