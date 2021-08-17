Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Интер» отправит в аренду французского полузащитника Агума

18:30
Теги:

Полузащитник «Интера» Люсьен Агум проведет следующий сезон в аренде, сообщает Footmercato.

Сам игрок хотел бы отправиться на родину. Им интересуются «Бордо», «Реймс», «Брест» и «Труа». В Италии к нему проявляют интерес «Сассуоло», «Удинезе», «Болонья» и «Кальяри».

19-летний футболист в прошлом сезоне играл в аренде за «Специю». Он провел 13 матчей во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Силы вице-президента Афганистана начали бои с талибами
Фото: На картах Google обнаружили разбившееся НЛО
Момент падения самолета Ил-112В под Москвой сняли на видео
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд