«Интер» и «Рома» близки к обмену Политано на Спинаццолу

«Интер» ведет переговоры с «Ромой» по поводу возможного обмена игроками, сообщают итальянские СМИ. Указано, что стороны близки к соглашению.

По данным Sky Sport Italia, сделка предусматривает, что защитник Леонардо Спинаццола отправится в «Интер», а нападающий Маттео Политано — в «Рому». Указано, что защитник перейдет на правах аренды с опцией выкупа.

26-летний Леонардо Спинаццола в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рому» и забил один мяч при одной голевой передаче. У его ровесника Маттео Политано 15 матчей за «Интер».