«Интер» готов предложить за Зоммера 6 миллионов евро

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 34-летнего швейцарца претендует «Интер». Миланцы готовы заплатить за игрока 6 млн евро. Клуб планирует сделать предложение, как только сделка Андре Онаны с «Манчестер Юнайтед» будет закрыта.

Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.