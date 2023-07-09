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Сегодня, 00:50

«Интер» готов предложить за Зоммера 6 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 34-летнего швейцарца претендует «Интер». Миланцы готовы заплатить за игрока 6 млн евро. Клуб планирует сделать предложение, как только сделка Андре Онаны с «Манчестер Юнайтед» будет закрыта.

Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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