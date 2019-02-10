Игроки "Сент-Этьена" М`Бенг и Сельнес перешли в китайский "Шэньчжэнь"

Китайский клуб "Шэньчжэнь" подписал у "Сент-Этьена" защитника Шейка М`Бенга. Также команду пополнил еще один экс-игрок "зеленых" полузащитник Уле Сельнес.

30-летний М`Бенг в текущем сезоне ни разу не сыграл за первую команду "Сент-Этьена". 24-летйний Сельнес в 21 матче сделал пять голевых передач.

OFFICIAL: CSL newly Shenzhen FC have completed the signing of two players from Ligue 1 side AS Saint-Étienne, Norwegian midfielder Ole Kristian Selnæs (24) and Senegalese defender Cheikh M'Bengue (30). pic.twitter.com/L3fZYYeBRg – TransferMarkt China (@asaikana) 9 февраля 2019 г.

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