15:31 | Футбол — Трансферы

Игроки "Сент-Этьена" М`Бенг и Сельнес перешли в китайский "Шэньчжэнь"

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Китайский клуб "Шэньчжэнь" подписал у "Сент-Этьена" защитника Шейка М`Бенга. Также команду пополнил еще один экс-игрок "зеленых" полузащитник Уле Сельнес.

30-летний М`Бенг в текущем сезоне ни разу не сыграл за первую команду "Сент-Этьена". 24-летйний Сельнес в 21 матче сделал пять голевых передач.

 

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https://www.sport-express.ru/football/france/

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