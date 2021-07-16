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Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»

06:12
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн принял решение покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний француз близок к возвращению в «Атлетико». Игрок пытается договориться с мадридским клубом о переходе.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, перейдя из «Атлетико». В минувшем сезоне он провел за команду 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 60 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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