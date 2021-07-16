«Атлетико» интересуется Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в Испании, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендует «Атлетико». Также игроком интересуется «Вест Хэм», который остался впечатлен его игрой в аренде.

В минувшем сезоне Лингард провел 16 матчей за «Вест Хэм», в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.