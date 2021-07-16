Мевля подпишет контракт с «Аланьяспором»
05:59
Экс-защитник Миха Мевля продолжит карьеру в «Аланьяспоре», сообщает Ajansspor.com.
Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний словенец, выступавший за «Сочи» с 2019 года и покинувший команду свободнам агентом, подписал контракт на три года с клубом чемпионата Турции.
В минувшем сезоне Мевля провел 31 матч за «Сочи» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
На счету защитника 37 игр в составе сборной Словении.
Ранее Мевля также играл за «Зенит», «Ростов», «Динамо» из Бухареста, «Лозанну» и другие клубы.
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