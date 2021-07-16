Мевля подпишет контракт с «Аланьяспором»

Экс-защитник Миха Мевля продолжит карьеру в «Аланьяспоре», сообщает Ajansspor.com.

Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний словенец, выступавший за «Сочи» с 2019 года и покинувший команду свободнам агентом, подписал контракт на три года с клубом чемпионата Турции.

В минувшем сезоне Мевля провел 31 матч за «Сочи» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

На счету защитника 37 игр в составе сборной Словении.